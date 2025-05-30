Дроны ВСУ попали в храм и больницу в российском городе

Атаковавшие Курск дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезались в городскую больницу №1 и храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный курск».

В результате попадания обломков беспилотника в здании медицинского учреждения были выбиты стекла, есть пострадавшие. Также ранения получил водитель находившегося рядом с церковью автомобиля.

Самоходный дрон-пулемет ВСУ в Курской области сняли на видео

Местные жители утверждают, что всего было уничтожено не менее четырех дронов противника. На месте падения одного из них началось возгорание.

Первые взрывы в Курске раздались 29 мая примерно в 23:20 по московскому времени. За ними последовали еще несколько с разными интервалами. В регионе до сих пор не снята опасность атаки БПЛА.