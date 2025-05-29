На круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружен норовирус

Илья Родин

Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», за медицинской помощью обратились более 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружен норовирус
© РИА Новости

Ранее в пресс-службе правительства Ярославской области рассказали, что в Угличе 19 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие.

«При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по г. Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что все заболевшие изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в ходе мероприятий специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выяснилось, что к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также не имеющие медкнижки.

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При лабораторном обследовании членов экипажа были выявлены бессимптомные носители норовируса: повара, кухонные работники, бармен.

В ведомстве уточнили, что владельцам судна и организаторам круиза были выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

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