На круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружен норовирус

Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков», за медицинской помощью обратились более 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в пресс-службе правительства Ярославской области рассказали, что в Угличе 19 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие.

«При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по г. Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что все заболевшие изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в ходе мероприятий специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выяснилось, что к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также не имеющие медкнижки.

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При лабораторном обследовании членов экипажа были выявлены бессимптомные носители норовируса: повара, кухонные работники, бармен.

В ведомстве уточнили, что владельцам судна и организаторам круиза были выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.