Жителя Красногорска чуть не убило кирпичом, сброшенным с балкона

Житель подмосковного Красногорска едва не погиб из-за глупой шутки школьников. Рядом с ним упал кирпич, который дети сбросили с балкона 25-го этажа многоэтажки. Видео опубликовало агентство «Москва» в Telegram-канале.

На кадрах видео мужчина напряженно смотрит вверх, затем, прикрывая голову руками, быстро пробегает между машинами в сторону дома. Рядом с ним на тротуар падает кирпич.

В региональной полиции уточнили, что сейчас устанавливаются личности тех, кто устроил опасные игры.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьники с 19-го этажа дома бросили камень в женщину. Она осталась в живых в связи с тем, что между кирпичом и его возможной жертвой оказался стеклянный козырек подъезда, он и принял весь удар на себя.