При пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде погиб один человек

При пожаре в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде погиб один человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МЧС России.

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В сообщении также сказано, что пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Пожар тушат 109 огнеборцев и 37 единиц техники.

Пожар в многоквартирном доме на улице Пермякова начался днем 30 мая. До этого сообщалось, что горят балконы с восьмого по девятый этажи и квартира на восьмом этаже. МЧС сообщало, что был спасен один человек.

29 мая МЧС сообщило, что в Гурьевском проезде в Москве произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа многоэтажного жилого дома, с частичным распространением огня на балконы выше расположенных этажей. Пожар локализовали. На месте происшествия работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС.