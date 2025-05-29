Три человеческих черепа нашли в мешке для картофеля в российском регионе

В Башкирии местные жители обнаружили три человеческих черепа и около 15 костей в мешке для картофеля. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

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По информации телеканала, останки были найдены двумя мужчинами, работавшими на кладбище. Они спустились в овраг в поисках строительных материалов и случайно наткнулись на мешок с жутким содержимым.

Обнаружив останки, мужчины немедленно обратились в полицию. Найденные кости и черепа отправлены на экспертизу. Личности погибших выясняются.