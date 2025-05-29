Мошенники создали поддельный сайт МВД России для кражи данных

Злоумышленникам удалось подделать сайт МВД России для хищения данных россиян. Ресурс уже направили на блокировку, но могут появиться другие подобные порталы.

Об этом в четверг, 29 мая, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

— Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах, — говорится в сообщении.

На скриншоте, опубликованном ведомством, заметно, что на мошенническом сайте присутствует услуга «приема обращений», где нужно указать личные данные. Правоохранительные органы рекомендовали внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на предмет ошибок, чтобы определить поддельный ресурс, передает Telegram-канал Вестник Киберполиции России.

29 мая МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме — злоумышленники похищают логины и пароли родителей школьников под предлогом проведения опросов о школьной жизни. Аферисты представляются родительскими комитетами или активистами и присылают ссылку на фишинговый сайт.