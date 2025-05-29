В Ростовской области задержали самопровозглашенного «муфтия» и лидера регионального Главного духовного управления мусульман Ахмеда Абусупьянова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудничал с запрещенной экстремистской «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России). В сентябре 2023 года вместе со своими сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве», — рассказал журналистам источник.

По версии ФСБ, Абусупьянов пропагандировал нетерпимость по отношению к христианам и представителям других конфессий, а также к мусульманам, придерживающимся умеренных взглядов. Возбуждено уголовное дело.

Имя Ахмеда Абусупьянова появлялось в материалах СМИ в июне 2024 года. Сообщалось, что он вел переговоры с террористами, взявшими в заложники сотрудников ростовского СИЗО. «Муфтий» даже дал комментарий прессе, заявив, что пытался убедить преступников сдаться, но «было бесполезно».