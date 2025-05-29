Отколовшийся в швейцарских Альпах ледник, который при сходе уничтожил почти целую деревню, теперь угрожает окрестностям затоплением. Об этом сообщает телерадиокомпания RTS.

"Это результат того, что происходит в обществе последние 20 лет".

Как отмечает СМИ, сошедшая с гор лавина грязи, камней и льда разрушила большую часть деревни Блаттен в кантоне Вале. Момент этого ЧП удалось снять с беспилотника - в частности, на кадрах можно различить крыши домов на границе оползня.

"Обломки также перекрыли реку Лонза, образовав своего рода озеро позади отложений", - говорится в материале.

Местные власти опасаются, что значительный сток из этого "озера" может вызвать подмывы грунта по всей долине, и потому эвакуировали некоторые здания в городах Вилер и Киппель.

Отмечается, что никаких разрушений пока не было, но "ситуация остается опасной".

Отколовшийся в Альпах ледник уничтожил 90% деревни в Швейцарии

RTS также указывает, что среди населения, которое было эвакуировано, зреет недовольство, поскольку у них не было времени собрать вещи перед тем, как покинуть свои дома.

На место ЧП в качестве подкрепления была вызвана армия.