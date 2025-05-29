Школьника, раненого в резне в Байкальске, ввели в кому

Врачи поместили в искусственную кому школьника, получившего ранение в легкое в байкальской резне. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, мальчик получил ранение в лёгкое — при ударе туда попал воздух. Врачи планируют дренажировать орган, не исключают его замену.

По данным следствия, школьник сообщил родителям, что поедет в СНТ на дачу к бабушке и дедушке, предупредил, что зайдет поздравить знакомую девушку с днем рождения.

Позже выяснилось, что старшие родственники не знали о том, что к ним едет внук.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 28 мая в частном доме в Байкальске Иркутской области. Группа подростков от 13 до 17 лет отмечала день рождения, на столе были водка, пиво и джин. Один из участников вечеринки поссорился с девушкой, взял канцелярский нож и напал на гостей.

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Погибли пять человек — четыре школьника и нападавший. Еще четыре человека были экстренно госпитализированы в местную клинику.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года врачи краевой клинической больницы в Забайкалье ввели в искусственную кому 11-летнего мальчика, во рту которого предположительно взорвалась электронная сигарета.