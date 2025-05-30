Появилось видео с похорон подростков после резни в Байкальске

В Байкальске Иркутской области похоронили трех подростков после резни на вечеринке. Кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На видео можно заметить толпу у входа в храм, где проходила панихида. Затем из церкви вынесли гробы с телами детей и погрузили в машины.

По информации местного издания «ИрСити», прощальная церемония проходила в Свято-Троицком храме в микрорайоне Южном. 30 мая горожане простились с 16-летней девушкой и двумя юношами 14 и 15 лет. На похороны подростков пришло много людей. Они молча стояли небольшими группами, чтобы проститься с детьми.

В репортаже издания говорится, что позже в ритуальном зале одной из женщин стало плохо, на место прибыла карета скорой помощи.

Резня в доме в СНТ «Горный Байкал» произошла 28 мая. Подростки собрались, чтобы отпраздновать день рождения сверстницы. После ссоры с девушкой 17-летний гость напал на подростков и стал наносить им множественные удары ножом.

В результате пострадали четыре человека. Еще пять, включая убийцу, умерли. Один молодой человек находится в больнице в состоянии комы. Во время нападения школьник повредил ему легкое.