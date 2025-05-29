Школьница из Москвы попала в больницу, выкурив сигарету, предложенную парнем

Школьница из Москвы попала в больницу, после того как покурила самокрутку (вид сигареты), которую ей предложил парень на свидании.

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Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в соцсети.

— Ребята пересеклись на Таганской, пошли гулять, парень сделал самокрутку и предложил покурить. Олеся затянулась — и началось. Резко закружилась голова, в глазах потемнело, стоять на ногах было тяжело. Дима уверял, что все хорошо, и едва ли не физически удерживал школьницу. Тогда она закричала и чудом сбежала, скорую вызвали прохожие, — пишет Telegram-канал Mash.

В больнице девушке поставили диагноз «токсическое действие неуточненного вещества». По информации в соцсети, сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, однако официальных комментариев от полиции на момент публикации материала не появлялось.

Ранее американские правоохранители отыскали и арестовали мужчину, который убил и изнасиловал девушку в 1977 году. Злоумышленника удалось поймать благодаря отпечаткам на пачке сигарет.