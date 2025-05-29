СМИ рассказали о «тайнах» мужчины, принесшего взрывчатку на встречу с Гурциевым

Портал Life рассказал, что мужчина, принесший взрывчатку, которая убила вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева, ранее работал кинологом в батальоне местного УВД. Кроме того, он искал подработку моделью, а в телефонах некоторых людей был обозначен как «наемник».

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Ранее сообщалось, что Гурциев и его 29-летний знакомый погибли в результате взрыва у одного из домов Ставрополя. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что рассматривают теракт как одну из версий взрыва. По предварительным данным, преступление было совершено с применением самодельного взрывного устройства.

Life напомнил, что Гурциев также был ветераном СВО. В связи с этим появились подозрения в причастности Украины к преступлению. По предварительным данным, сработавшая взрывчатка была на человеке, с которым встретился Гурциев. Если эти подозрения подтвердятся, это может означать, что украинские власти впервые использовали смертника, подчеркивает портал.

Однако пока неизвестно, был ли мужчина завербован или его использовали «втёмную», отмечает Life. СМИ писали, что он арендовал квартиру в многоэтажном доме на улице Чехова в Ставрополе совсем недавно - в начале мая. Именно рядом с этим домом он встретился с Гурциевым.

По данным Life, этот человек - уроженец Краснодарского края. В последнее время он нигде не работал, но подрабатывал мойщиком и грузчиком. Также он искал работу модели, хотя опыта у него не было. До этого он работал кинологом в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю, прошел курсы повышения квалификации.