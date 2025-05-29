Житель Петербурга призывал к убийствам участников СВО

В силовых структурах Санкт-Петербурга сообщили о задержании 53-летнего жителя города, который ранее призывал к убийствам участников СВО и оправдывал теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

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Как собщает РИА "Новости", задержанный 1971 года рождения в соцсети "ВКонтакте" публиковал сообщения, в которых оправдывал совершенный Дарьей Треповой теракт в апреле 2023 года. Напомним, что тогда при взрыве в ресторане погиб военкор Владлен Татарский и еще несколько десятков человек получили ранения.

Также сообщается, что задержанный публично призывал к убийству участников СВО, предлагал взорвать здание одного из силовых ведомств в Санкт-Петербурге, негативно высказывался об участниках СВО и спецоперации в целом в разговоре с военнослужащими Ленинградского военного округа.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы по статьям об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению насильственных действий.