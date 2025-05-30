Опубликованы кадры разрушенной при ударе ВСУ по Курской области больнице

В сеть выложили видео разрушенной при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области больнице. Кадры опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

На кадрах видно частично уничтоженное здание медицинского учреждения. Разрушено приемное отделение, утверждает канал.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате удара никто не пострадал — больница недействующая. Сведений о том, каким оружием была осуществлена атака, не приводится. По данным из открытых источников, расстояние от Коренево до российско-украинской границы составляет около 17 километров.

ВСУ продолжают бить по Курской области — одному из приграничных регионов России. Так, 30 мая стало известно об атаке по храму в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». Московский патриархат сообщил, что обитель получила повреждения в результате падения украинского беспилотника.