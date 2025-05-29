Мать подорванного ветерана СВО Гурциева заявила, что он был в списке целей Киева

Мать ветерана специальной военной операции на Украине Заура Гурциева, который погиб из-за взрыва в Ставрополе, отреагировала на его смерть фразой о том, что он «был в списке целей».

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Женщина добавила, что сына уже вызывали в Федеральную службу безопасности (ФСБ) и говорили, что он в «разработке» у украинских спецслужб.

— Он был прямой. Он все говорил в глаза: «Мам, мне нечего бояться», — рассказала она.

Мать мужчины также добавила, что сын не звонил ей накануне, из-за чего ей стало ночью тревожно. Женщина написала ему сообщение, но так и не получила ответа, передает Telegram-канал Ura.ru.

Инцидент произошел в жилом дворе в Ставрополе ночью 29 мая. Уточнялось, что при взрыве погибли двое человек, в том числе Гурциев — ветеран СВО и участник программы «Время Героев». При этом Никита Пеньков, устроивший взрыв, арендовал квартиру в его доме 15 дней назад. Мощность взрывного устройства составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.