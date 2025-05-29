Юрист рассказала, что грозит мужчине, который хотел отравить животных в МЗ

Во вторник, 27 мая, работники Московского зоопарка нашли множество таблеток неизвестного происхождения в вольерах с рысями и леопардом. Оказалось, что задержанный злоумышленник, страдает шизофренией. Основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева рассказала, что грозит преступнику.

© Вечерняя Москва

За истребление редких животных предусмотрена административная ответственность. Мужчине грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей.

— Если бы леопард погиб, можно было бы говорить о гражданско-правовой ответственности, так как животное — это имущество зоопарка. И это было бы его уничтожение, — добавила юрист.

Уголовная ответственность предусмотрена только за незаконную добычу, содержание и приобретение краснокнижных животных, уточнила Зайцева в беседе с 360.ru.

28 мая сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке. Им оказался состоявший на учете в психбольнице 43-летний житель столицы, который часто хамит соседям, употребляет наркотики, а также выкидывает вещи с балкона.

Задержанный во время допроса рассказал, что кинул в вольер таблетки с валерьянкой, чтобы «привести кошачьих в чувство».

В Московском зоопарке рассказали, что после инцидента за животными было установлено круглосуточное наблюдение. Что могло стать мотивом преступления и как чувствуют себя животные — в материале «Вечерней Москвы».