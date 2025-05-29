В России связали теракт в Ставрополе с убийством военкора Татарского

Почерк теракта в Ставрополе, в ходе которого 29-летний Никита Пеньков подорвал вместе с собой ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы города Заура Гурциева, схож с убийством военкора Владлена Татарского в апреле 2023 года. Об увиденной им связи написал военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Он напомнил, что исполнительница теракта в отношении Татарского, Дарья Трепова, якобы считала, что передает будущей жертве прослушку, а не взрывное устройство.

«Могу предположить, что и Пенькова (в квартире которого следователи не нашли никаких признаков сборки СВУ) украинские спецслужбы разыграли по примерно той же схеме», — написал Подоляка.

Военблогер предположил, что Пеньков мог получить взрывное устройство в тайнике, после чего его привели в действие, когда мужчина подошел к Гурциеву.

«Пока все выглядит примерно так. Но может новые улики внесут большую ясность», — понадеялся он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя убийство Гурциева в беседе с «Лентой.ру», заявил, что «Киев усиленно проповедует и поддерживает террористические действия» и для этого «использует кого угодно». Парламентарий почеркнул, что Россия должна бороться с первопричиной этих деяний.

О взрыве, унесшем жизнь замглавы Ставрополя Гурциева, стало известно в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с ветераном принес 29-летний Никита Пеньков, проживавший одном доме с погибшим. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Мощность взрывного устройство, предположительно, около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Его могли активировать дистанционно.