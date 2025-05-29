Два агента украинских спецслужб получили суровые приговоры

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что двое агентов спецслужб Украины были признаны виновными в шпионаже и подготовке теракта. Суд приговорил их к 19 и 25 годам лишения свободы.

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Гражданин Украины Олег Заболотиний был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, россиянин Максим Волга к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оба агента украинских спецслужб первые четыре года будут отбывать в тюрьме.

Также Заболотний и Волга должны будут выплатить штрафы в размере 1 миллиона рублей и 900 тысяч рублей, соответственно.