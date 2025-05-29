Упавшим в Кронштадте частным самолетом управлял врач

За штурвалом легкомоторного самолета «Дельфин-3», который упал в Кронштадте, находился врач. Об этом в четверг, 29 мая, сообщила «Фонтанка».

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При этом у мужчины был почти 20-летний стаж и имелось свидетельство частного пилота. Уточняется, что ему 42 года, он работает УЗИ-специалистом в одной из больниц Санкт-Петербурга.

— Семь лет назад он участвовал в авиашоу в рамках фестиваля «Герои нашего времени» в парке 300-летия и поднимался в воздух на том же самолете с номером RA-0539G, — передает издание.

Инцидент произошел в среду, 28 мая. По предварительной информации, причиной произошедшего стал отказ двигателя. Самолету оставалось долететь до аэродрома Бычье Поле в Кронштадте около километра. При посадке воздушное судно перевернулось.