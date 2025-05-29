Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Ставрополе втором мужчине

Подозреваемый в подрыве ветерана СВО и первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева Никита Пеньков десять лет назад служил десантником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Московский Комсомолец

Пеньков также погиб в результате детонации. Он, по данным канала, бывший десантник, в 2023 году работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю.

Издание пишет, что мужчина находился в черном списке Центробанка из-за подозрения на отмывание денег.

Кроме того, соседи Пенькова рассказали, что передвигался он только на такси, и называли его странным, но вежливым.

В съемной квартире Пенькова, несмотря на ряд подозрительных деталей из его биографии, не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни оружия. Кроме того, знавшие его отзывались о нем довольно нейтрально — мужчина хоть и со странностями, но патриот своей страны.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал в беседе с «МК», что обратил внимание еще на одну странную деталь, которая бросилась ему в глаза при просмотре видео. Складывается впечатление, что встреча была назначена, и она больше напоминает «стрелку», отметил эксперт.