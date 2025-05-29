Блокадник отдал мошенникам более 43 миллионов рублей в Санкт-Петербурге

Мошенники в Санкт-Петербурге похитили 43 миллионов рублей у 91-летнего мужчины, который пережил блокаду Ленинграда.

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Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Пожилой человек сообщил, что в период с 19 по 27 мая ему неоднократно звонила неизвестная, и обманным путем убедила передать курьеру 43 399 360 рублей, встретившись с ним 21 мая у дома 4 по Искровскому проспекту, — написали в Telegram-канале МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

25 мая профессор экономического факультета МГУ Борис Бояринцев покончил с собой после того, как отдал более 52 миллионов рублей телефонным мошенникам. «Вечерняя Москва» узнала подробности трагедии.