Экс-директора московского университета подозревают в хищении 30 млн рублей

Бывшего директора московского университета подозревают в хищении 30 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала, в период 31 июля 2024 года по 17 апреля 2025 года мужчина присвоил себе 30 миллионов рублей, которые должны были пойти на нужды «Universal University».

Эти деньги были предназначены для формирования бюджета, определения маркетинговых стратегий, поиска поставщиков услуг, а также для распределения и контроля финансовых потоков. Подчеркивается, что сейчас проводится проверка для определения точного размера ущерба.

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Ранее агентство ТАСС сообщило, что по делу о хищении почти 1 млрд рублей у Министерства обороны России был задержан глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. По данным источника издания, уголовное дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с мая 2021 года по март 2023 года Безруков, «действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса», под видом закупки материалов и выполнения работ вывел через банковские счета аффилированных юридических лиц «не менее 993 млн 812 тыс. рублей».