В российском городе нашли проведшего пять лет взаперти семилетнего мальчика-маугли

Telegram-канал Kub Mash сообщил, что в Краснодаре обнаружили семилетнего мальчика-маугли, который на протяжении пяти лет жил взаперти под камерами видеонаблюдения.

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Как уточняет издание, мама мальчика несколько раз гонялась за привидениями по подъезду, а его бабушка очень редко выходила из дома и всегда прятала лицо.

По словам местных жителей, мальчик по ночам сильно кричал, а его мать объясняла это приступами.

«Соседи пожаловались на семью в подразделение по делам несовершеннолетних. Однако, комиссия не смогла попасть внутрь жилища. Мать мальчика разговаривала с ними через видеокамеру, которую установила над дверью квартиры», - отметил канал.

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Прорваться в квартиру удалось только сотрудникам Росгвардии. Внутри жилища царили антисанитарные условия.