Один из поджигателей железной дороги по заданию Украины признал вину

Один из мужчин, который по заданию телефонных мошенников с Украины совершил поджог на железной дороге, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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«Позвонил Артем Николаевич. Сказал делать спецоперацию. То, что надо выполнить задание, и ты охраняешься от ФСБ. Сказал облить и поджечь. Я у него спросил: «Это разве законно?». Он сказал: «Вы под охраной ФСБ». Я поджег. Он сказал, все, уходите с этого места», — заявил задержанный.

По его словам, после поджога он понял, что его действия могли привести к сходу с рельсов вагонов поезда.

До этого сотрудники ФСБ арестовали пензенца по подозрению в передаче секретной информации украинским спецслужбам. В ФСБ уточнили, что переданная информация могла быть использована украинскими войсками против Вооруженных сил России.

7 мая сотрудники ФСБ задержали троих выходцев с Украины, которые по заданию Киева планировали устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника «Танк Т-34» во время митинга.