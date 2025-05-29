Раскрыта мощность подорвавшей ветерана СВО в российском регионе взрывчатки

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которым подорвали ветерана специальной военной операции (СВУ), составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, взрывчатка была безоболочной, поэтому на месте трагедии не осталось обломков. Никита Пеньков нес СВУ в сумке. Оно было приведено в действие дистанционно после того, как мужчина подошел к военному. Этот момент попал в объектив уличной видеокамеры.

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Возбуждено уголовное дело.