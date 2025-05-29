Спасатели нашли тела трех погибших в результате крушения самолета в Южной Корее

Спасатели нашли тела трех погибших при крушении патрульного самолета P-3 в Южной Корее.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 29 мая, сообщает Рёнхап.

— Три тела извлечены после крушения патрульного самолета ВМС, — говорится в материале агентства.

29 мая сообщалось, что самолет потерпел крушение в городе Пхохан в Южной Корее. Уточняется, что на борту находились четыре человека. По предварительной информации, воздушное судно могло врезаться в скалу. Позже в Сети также появились кадры с места крушения самолета в Южной Корее.

Двумя месяцами ранее в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота (США), небольшой самолет потерпел крушение и упал на жилой дом, вызвав сильный пожар. Жители дома, на который упал самолет, не пострадали. Причины крушения должен был выяснить Национальный совет по безопасности на транспорте.

23 мая пожар начался после крушения вертолета в поселке Нарышкино Урицкого района Орловской области. Воздушное судно упало около 14:00 по московской времени. Представители региональных оперативных служб тогда выехали на место происшествия.