Знакомые Никиты Пенькова, подорвавшего ветерана специальной военной операции (СВО), участника программы «Время Героев» и заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева, назвали мужчину «странным».

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Парень находится в черном списке ЦБ — за подозрение в отмывании денег. Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым, передвигался исключительно на такси», — говорится в публикации.

Также стало известно, что Пеньков 10 лет назад служил в ВДВ, а в 2023-м работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю.

По данным Mash, Пеньков и Гуриев были знакомы. У виновника взрыва решили проверить телефон.

Инцидент произошел вечером 28 мая. Как писал Telegram-канал SHOT, неизвестный взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

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Позже оперативные службы подтвердили, что при взрыве двое мужчин не выжили. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей, стоявшие рядом с жилым домом.

По предварительной информации, Гурциев сам приехал к дому, где жил Пеньков. Пока неизвестно, насколько близко они были знакомы.