В Новосибирске пенсионера убил сына кинжалом

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске пенсионер подозревается в убийстве своего сына кинжалом.

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Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером в Заельцовском районе города Новосибирска.

«Сын пришел в гости к своему отцу. Между ними в какой-то момент вспыхнула ссора на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемый взял кинжал и нанес им несколько ударов в грудь сыну», - отметили в региональном СК.

Потерпевший скончался на месте преступления от полученных ранений. Подозреваемый - 68-летний пенсионер задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.