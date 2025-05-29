Мужчину, который девять месяцев работал на ферме за еду, спасли под Смоленском

В Смоленской области активисты освободили мужчину, который на протяжении нескольких месяцев вынужден был работать за еду на сельскохозяйственном предприятии.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

— На Смоленщине Русская Община спасла работягу от трудового рабства и встала на след этнической ОПГ, которая активно вербует людей в трудовой плен, — говорится в публикации.

По словам мужчины, он начал работать на ферме в сентябре 2024 года. За девять месяцев труда он не получил ни одной выплаты, а все его попытки получить заработок заканчивались избиением.

Освобожденный рассказал, что предприятием управляли люди из Средней Азии.

— Сам начальник — узбек, зовут Бахтияр, — уточнил он.

Мужчина выразил благодарность общественникам, которые помогли ему вернуться к свободе, сейчас он в безопасности. «Русская община» добавила, что на ферме могут находиться и другие люди, которых удерживают против их воли.

В начале апреля стало известно, что в якутском селе Кюндядя начата проверка после сообщений о двух мужчинах, которых, предположительно, держат в рабстве на одной из ферм. Согласно рассказу сбежавшего, мужчин удерживают в цепях, избивают и заставляют работать на ферме в Нюрбинском районе Якутии.