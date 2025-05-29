Раскрыты подробности о работе подорванного ветерана СВО в администрации Ставрополя

Замглавы Ставрополя, 34-летний ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев, ставший жертвой взрыва в ночь на 29 мая, курировал вопросы поддержки семей участников боевых действий. Подробности о его работе «Подъему» раскрыли в пресс-службе администрации города.

По словам собеседника издания, Гурциев, назначенный на должность заммэра в сентябре 2024 года, также занимался вопросами контрактной службы и призывной кампании, проведя масштабную работу за время пребывания на посту.

«Мы не совершаем подвигов, выходя сюда, мы просто работаем. И каждый случай в его работе уникален, в каждом случае ему приходилось разбираться, общаться с людьми, помогать. Как и каждый из нас, он делал работу хорошо — служил Родине и там, тут», — рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Ранее мать Гурциева, Елена, заявила, что ее сын «был в списке целей» Украины. По словам женщины, бойца СВО последнее время часто вызывали в ФСБ, где говорили, что он находится в разработке Киева.

Названа странная особенность мужчины, подорвавшего ветерана СВО

О взрыве, унесшем жизнь замглавы Ставрополя Гурциева, стало известно в ночь на 29 мая. Бомбу на встречу с ветераном принес 29-летний Никита Пеньков, проживавший в одном с ним доме. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Мощность взрывного устройства, предположительно, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Его могли активировать дистанционно.