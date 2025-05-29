Младенец в Башкирии умер от ожогов из-за оставленного в кроватке фена

В Октябрьском в больнице умер 20-дневный младенец, получивший сильные ожоги из-за оставленного в кроватке фена. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Башкирии.

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По словам представителей ведомства, пожар случился в квартире многодетной семьи. Дома в момент случившегося был только отец. Внезапно матрас в кроватке младенца вспыхнул, после чего пламя перекинулось на его одежду.

— К сожалению, сегодня утром... поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице, — передает официальный Telegram-канал республиканского отделения министерства.

Другой случай произошел в декабре прошлого года, когда девятимесячный ребенок в Удмуртии получил ожоги трех процентов тела из-за загоревшегося телефона.