Взрыв прогремел в ночь на четверг, 29 мая, во дворе жилого дома в Ставрополе. ЧП произошло на улице Чехова.

Как рассказали очевидцы, неизвестный мужчина взорвал гранату, был слышен громкий хлопок. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли двое человек. На место приехали саперы и кинологи.

Жертвой взрыва стал ветеран СВО

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, одним из погибших оказался ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев, учувствовавший в программе «Время героев». На данный момент причины произошедшего устанавливаются, рассматривается в том числе версия о теракте.

«На месте происшествия работают правоохранительные органы, спецслужбы. Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины Владимир Владимиров», - губернатор Ставропольского края.

Известно, что вместе с Гурциевым погиб еще один мужчина — 29-летний Никита П..

Заур Гурциев был кадровым офицером Министерства обороны РФ, возглавлял Центр боевого управления авиацией. В Вооруженных силах страны служил с 2007 года. В сентябре 2024 года его назначили первым заместителем главы Ставрополя

Погибший руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя

Согласно данным проекта «Время героев», погибший руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя — он «внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность». В том числе благодаря этому удалось поразить базу снабжения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

За боевые заслуги Заур Гурциев при жизни был награжден многими государственными наградами: это орден Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль Жукова, медаль Суворова

«Сохранить жизнь человека подвластно, наверное, одному Богу. Но снизить риски — это заслуга командира. И я считаю своей главной заслугой, что при выполнении боевых задач я относился к людям как к своим родным и сделал все, чтобы они были живы и здоровы», — говорил о своей службе Гурциев.

Уголовное дело Следственного комитета, на телах обоих присутствуют повреждения, характерные для взрывной волны.

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Также сообщается, что при взрыве были повреждены несколько припаркованных рядом машин. Место происшествия оцеплено.