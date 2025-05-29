В Южной Корее военный самолет потерпел крушение

На восточном побережье Южной Кореи произошла авиакатастрофа. Об этом 29 мая сообщило агентство Yonhap.

По данным yna.co.kr, в округе Намгу, Пхохан, Кёнсан-Пукто, потерпел крушение самолет, принадлежащий Военно-морским силам республики.

Со слов очевидцев, из-под склона горы выходил дым. Уточняется, что на борту потерпевшего крушение самолета находилось четыре человека.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Минеральных Вод врезались друг в друга два бизнес-джета. Один из них, вероятно, принадлежит миллиардеру и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву, писал Shot.

По данным Telegram-канала, столкновение произошло днем в понедельник. Как утверждалось, самолет Legacy 600 авиакомпании «Северо-Запад» с тремя пассажирами и четырьмя членами экипажа прилетел на стоянку, задел крылом другой Legacy 600, который уже стоял на площадке.