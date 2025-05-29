МВД: мошенники выманивают у детей геолокацию для дальнейшего шантажа

Мошенники с целью шантажа и психологического воздействия стали выманивать у детей геолокацию. Об этом ТАСС рассказал сотрудник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Илья Елясов. Злоумышленники под разными предлогами знакомятся с несовершеннолетними в разных чатах, а затем просят отправить геолокацию, якобы, чтобы узнать адреса проживания или расположения школы.

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После получения геолокации преступники начинают угрожать тем, что ребенок отправил данные о местоположении своей школы террористической организации или иностранной разведывательной службе. С помощью такого шантажа злоумышленники пытаются получить от запуганных несовершеннолетних деньги или интересующие их сведения.

29 мая заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что вместо понятия "безопасный счет" мошенники начали использовать "криптовалютные", "резервные" и "декларационные" счета.