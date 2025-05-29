Раскрыта обстановка в Москве после атаки беспилотников

На западе Москвы устраняют последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

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Известно, что территорию у поврежденного дома на проспекте Вернадского оцеплена. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы — сотрудники правоохранительных органов и МЧС, спецтехника.

По данным издания, в результате атаки фасад дом получил повреждения на уровне нескольких этажей. Кроме того, из ряда квартир были выбиты окна.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что обломки БПЛА упали на проспекте Вернадского. Он уточнил, что никто не пострадал, на месте работают спецслужбы.

До этого поступила информация об уничтожении трех дронов, летевших на Москву.