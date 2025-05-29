Обломки сбитого в Одинцово дрона повредили две автомашины

Обломки сбитого в подмосковном Одинцово беспилотника повредили два автомобиля. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает РИА Новости. По их словам, около 1.50 мск в небе произошла яркая вспышка, после чего прозвучал взрыв. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, дороги возле места падения усеяны осколками стекол, предположительно, выбитых ударной волной.

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Во дворе одного из жилых комплексов видны автомашины с поврежденными кузовами и стеклами. 29 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник повредил здание на проспекте Вернадского в Москве. До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевшие к Москве.

Поздним вечером 28 мая Telegram-канал Mash сообщил, что системы ПВО начали сбивать украинские беспилотники над городом Ельцом в Липецкой области.