Площадь лесных пожаров в Бурятии составила 104,7 тыс. га

Общая площадь лесных пожаров на территории Бурятии возросла до 104 704 га.

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Об этом в Telegram-канале сообщает Агентство лесного хозяйства Бурятии.

«По оперативным данным, утром 29 мая действует 34 лесных пожара: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике было ликвидировано 11 очагов возгорания, а два — обнаружено.

По данным агентства, причиной возникновения шести действующих пожаров стала сухая гроза, ещё ири возникли из-за горения торфа. В остальных случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

К ликвидации пожаров привлечён 941 человек и 211 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Астраханскую область для борьбы с природными пожарами направлен Ил-76 МЧС России.