По факту взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело

По факту взрыва в Ставрополе, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело.

Об этом информирует СУ СК России по Ставропольскому краю.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты на улице Чехова в Ставрополе погибли два человека.

После ЧП повреждены несколько припаркованных автомобилей.