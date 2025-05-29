По факту взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело

RT на русском

По факту взрыва в Ставрополе, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело.

По факту взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело
© РИА Новости

Об этом информирует СУ СК России по Ставропольскому краю.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты на улице Чехова в Ставрополе погибли два человека.

После ЧП повреждены несколько припаркованных автомобилей.

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