Крупный пожар возник на заводе в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на заводе «Авангард».

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Сообщается, что загорелись производственные помещения. В настоящее время пожарные приступили к ликвидации возгорания.

По данным издания, из-за инцидента перекрыта Бестужевская улица.

Информация о причинах пожара и пострадавших не приводится.

Ранее в результате крупного пожара в Челябинске были уничтожены восемь легковых и четыре грузовых автомобиля.