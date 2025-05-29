Крупный пожар возник на заводе в Петербурге

«Известия»: в Санкт-Петербурге произошёл пожар на заводе «Авангард»
В Калининском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на заводе «Авангард».
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Сообщается, что загорелись производственные помещения. В настоящее время пожарные приступили к ликвидации возгорания.
По данным издания, из-за инцидента перекрыта Бестужевская улица.
Информация о причинах пожара и пострадавших не приводится.
Ранее в результате крупного пожара в Челябинске были уничтожены восемь легковых и четыре грузовых автомобиля.