Стало известно о жертвах в результате взрыва гранаты в Ставрополе

Lenta.ruиещё 7

В Ставрополе два человека погибли в результате взрыва гранаты во дворе дома по улице Чехова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Появились подробности о жертвах взрыва гранаты в Ставрополе
© globallookpress.com

Как уточняет Telegram-канал Shot, жертвами стали двое мужчин, которые сидели на лавочке возле одного из подъездов и распивали алкогольные напитки.

На месте продолжают работать полицейские и скорая помощь. Краевое МЧС организовало дежурство.

Ранее сообщалось, что неизвестный взорвал гранату во дворе в Ставрополе. Известно о пострадавших, но их число не уточняется.

промо изображение