Граната взорвалась во дворе жилого дома в Ставрополе

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В Ставрополе во дворе жилого дома на улице Чехова произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный подорвал гранату. Об этом стало известно в четверг, 29 мая.

Сообщается о как минимум двух пострадавших с осколочными ранениями. Не исключено, что есть погибшие. На месте происшествия работают экстренные службы и медики, передает Telegram-канал Shot.

Похожий случай произошел 22 мая в Николаевской области на юге Украины, когда женщина взорвала гранату, в результате чего погиб трехлетний ребенок.