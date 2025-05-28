Удав напал на женщину в Новороссийске
Домашний удав напал на жительницу Новороссийска. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, трехметровая змея прокусила женщине руку, после чего начала обматываться вокруг ее тела. Самостоятельно отбиться от животного пострадавшая не смогла — ей пришлось вызвать спасателей.
В итоге сотрудники МЧС смогли вызволить женщину. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, а удава поместили обратно в террариум.
Ранее житель Кубани обнаружил в раковине змею и вызвал спасателей.