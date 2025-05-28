В Подмосковье 10-летняя девочка получила инсульт в ванне

Школьница из Подмосковья чуть не погибла, приняв ванну.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, 10-летней девочке внезапно стало плохо.

Появилась слабость правой половины тела, асимметрия лица, кроме того девочка перестала воспринимать речь - это симптомы инсульта.

Диагноз подтвердился при обследовании на аппарате МРТ.

"Если своевременно не оказать помощь, возможны тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Если пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа с начала симптомов, то еще есть шансы восстановить кровоток", - рассказала заведующая отделением неврологии детского центра имени Рошаля Нина Маслова.

Врачи смогли растворить тромб и восстановить кровоснабжение. Медики продолжают работать с пациенткой.