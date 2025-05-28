Ребенка- маугли нашли в российском городе

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей возбуждено в Краснодаре в отношении женщины, которая несколько лет не выводила из дома ребенка с инвалидностью, пишет пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что в ходе межведомственного выхода прокуратуры округа и органов системы профилактики удалось выявить факт жестокого обращения местной жительницы со своим сыном-инвалидом.

Проверка установила, что в семье не созданы надлежащие условия для воспитания несовершеннолетнего, в квартире антисанитарные условия.

В прокуратуре пояснили, что мальчик 2017 года рождения дошкольные образовательные учреждения не посещал, в общеобразовательную организацию по достижении 7 лет в 2024-2025 учебном году не зачислен, с рождения находится в полной изоляции от общества, не социализирован.

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Продукты питания, одежда, обувь, игрушки, книги и кровать у малыша отсутствуют. Несмотря на инвалидность, медицинской помощи и необходимого лечения ребенок не получал, заметили в пресс-службе.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В суд направлено исковое заявление об ограничении матери в родительских правах. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре.