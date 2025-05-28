Стало известно, как спаслись две девочки в Байкальске

Две девочки чудом избежали гибели в байкальской резне, рассказала председатель СНТ «Горный Байкал» Юлия Рудь. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Инцидент в СНТ под Байкальском в Иркутской области произошел в ночь на среду, 28 мая. Во время празднования дня рождения один из участников компании, 17-летний парень, напал на своих товарищей с ножом.

Погибли четыре подростка, еще четыре получили ранения средней степени тяжести. Нападавший также погиб — ему не удалось выйти из загоревшегося дома.

«Знаю одну семью приличную, в которой двое детей, так их дочка уехала из этого дома. Еще одну девочку забрала мама, не разрешила ей оставаться. Я не знаю, во сколько это было, в 11 или в 12 часов ночи, но факт остается фактом: девочка оказалась у себя дома. Таким образом мама, по сути, спасла ее», — отметила Рудь.

Женщина предположила, что остальным подросткам как-то удалось договориться с родителями, те разрешили им переночевать вне дома.

«Хотя это же ненормально, когда дети в 12-13 лет ночуют где-то, они должны ночевать дома. Я тоже мама, у меня тоже есть ребенок», — констатировала председатель СНТ.

СК по Иркутской области возбудил уголовные дела об убийстве двух и более человек и о покушении на убийство двух и более человек, а также по факту приобретения алкоголя несовершеннолетним.