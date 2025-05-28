Пассажиры отравились на теплоходе на Волге

У пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», причалившего в городе Углич Ярославской области, выявили острую кишечную инфекцию, начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что теплоход с 244 пассажирами направлялся в Москву. С 25 мая случаи острой кишечной инфекции зафиксировали у 49 человек. В настоящее время плохое самочувствие установлено у 19 человек.

«Управление Роспотребнадзора по Ярославской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев ОКИ у пассажиров на теплоходе "Михаил Булгаков"», — говорится в тексте.

В ведомстве указали, что на данный момент специалисты местного «Центра гигиены и эпидемиологии» исследуют пробы взятой на теплоходе пищи. О результатах проведенных анализов будет сообщено дополнительно.