Мужчина напал на игумена Евмения на презентации книги

Мужчина напал на игумена Евмения во время презентации книги «Мудрость сердца: книга осознанной любви», которая проходила в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

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Согласно информации издания, инцидент произошел в одном из книжных магазинов Москвы. Причины нападения пока неизвестны. Подробностей о состоянии священника также пока нет.

Помимо этого, источник опубликовал фото и видео с места событий. На этих кадрах можно увидеть зал книжного магазина с пустыми стульями, а также нескольких мужчин рядом с лежащим на полу телом. Предположительно, люди на видео пытаются оказать первую помощь игумену. Кроме того, на фото также можно увидеть следы крови на полу.

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