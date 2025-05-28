С бывшего ректора КФУ взыскали 60 миллионов рублей

Савеловский суд Москвы взыскал 60 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших по уголовному делу об убийстве предпринимателя Айдара Исрафилова с бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.

Напомним, что Исрафилов был застрелен у спорткомплекса в Москве в 1999 году. Заказчиком убийства предпринимателя выступил Гафуров, который на тот момент занимал должность главы Елабуги. Исрафилов тогда также был депутатом Елабужского городского совета и публично критиковал экс-ректора КФУ. Гафуров был задержан в 2021 году.

«Взыскано в пользу трех потерпевших 60 миллионов рублей», — сообщили в суде.

Отмечается, что исковые требования были удовлетворены частично.

Ранее суд приговорил Гафурова к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийстве Исрафилова. Известно, что изначально гособвинитель запрашивала для него 25 лет лишения свободы и требовала компенсацию для вдовы и двух детей покойного предпринимателя в размере 185 миллионов рублей.