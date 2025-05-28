Самолет Москва - Анталья совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары

Самолет, выполнявший рейс Москва - Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч в Самаре по технической причине. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 28 мая в вечернее время в аэропорту Курумоч самолет, выполнявший рейс Москва - Анталья (авиакомпания "Азур Эир"), совершил посадку по технической причине", - говорится в сообщении.

В здании аэровокзального комплекса размещены 339 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. С пассажирами работает представитель авиакомпании.

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Куйбышевская транспортная прокуратура в аэропорту организовала мобильную приемную для пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав.