Грунт провалился в Трехгорном переулке в Москве

Грунт провалился на Трехгорном переулке в районе дома 5. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

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Как уточнили в ведомстве, в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и городские службы.

ЧП повлекло за собой ограничение в движении транспорта, в связи с чем водителей призывают искать альтернативные маршруты.

Ранее в Уфе автомобиль "Лада Калина" ушел под землю на глубину 8 метров из-за просевшего грунта. Оперативные службы огородили опасный участок, после чего автомобиль, получивший повреждения, извлекли с помощью спецтехники. Также были эвакуированы несколько машин, оставленных на стоянке рядом с местом просадки.

До этого в Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт, в результате чего образовалась огромная дыра. По разным данным, ее глубина составляла от 7 до 10 метров. Причиной провала стала протечка старого водопровода, которая и размыла грунт. На время восстановительных работ улицу перекрыли, а трамваи пустили по измененным маршрутам.